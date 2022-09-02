Пугачева тремя предложениями пригвоздила Михалкова: «Куда девался прекрасный человек?»

Алла Пугачева ведет себя куда более осторожно, нежели ее муж Максим Галкин. Юморист действует прямолинейно, а народная артистка если и высказывается, то в аллегорической форме. Ее слова можно трактовать по-разному.

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Впервые за долгое время певица неожиданно решила появиться в соцсетях, посвятив свой новый пост Никите Михалкову, неожиданно загрустив о его человеческих качествах.

Она поставила кадр из фильма режиссера «Раба любви» и написала: «Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?»

Героиня картины в выставленном кадре Пугачевой говорит такие слова: «Господа, вы звери, господа».