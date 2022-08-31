«Пшеничные волосы, задорный носик! Милашка»: Савичева показала единственную дочь, которая живет отдельно в Португалии

Из-за ковидных ограничений Юлия Савичева не могла навещать дочку в Португалии. За границей маленькая Анечка живет со своими бабушкой и дедушкой. Звездная мама девочки большую часть времени проводит в России. Здесь у нее съемки, концерты, записи новых треков. При этом певица посмеялась над слухами о том, что она якобы «сбагрила» наследницу на родственников. По словам артистки, она всегда на связи со своим ребенком. И в курсе всего, что происходит в жизни Анюты.
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Дочка Юлии Савичевой — Аня. Фото: личный архив
«Какая хорошечка», «Пшеничные волосы, задорный носик! Милашка», «Одновременно похожа на маму и на отца», «Лапулька!», «Небось, скучает по маме-то!», «Расти с бабушкой и дедушкой — это все не то!», «Светлый человечек», — написали фолловеры.
«Наша спортсменка передает всем привет!
Недавно Аня перешла с трехколесного на двухколесный велосипед и сейчас гоняет с таким восторгом!
У нас все было поэтапно. Сначала мы подарили Ане велобег — это тот же детский велосипед, но без педалей, в движение приводится с помощью шагов. Потом перешли на трехколесный велосипед, позже на двухколесный.
Дочь у нас очень упорная! Сначала у нее не очень получалось кататься, она злилась, но продолжала пробовать снова и снова. А мы, надев на нее шлем, поддерживали и подбадривали: «Все получится! Вперед!»
Вот так ребенок освоил велосипед, сейчас уже катается и на самокате. Что же будет, когда мы подарим ей ролики?
Кстати, делитесь лайфхаками: как вы учили своих детей ездить на велосипеде?» — спросила у поклонников Савичева.