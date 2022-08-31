«Пшеничные волосы, задорный носик! Милашка»: Савичева показала единственную дочь, которая живет отдельно в Португалии

«Наша спортсменка передает всем привет!

Недавно Аня перешла с трехколесного на двухколесный велосипед и сейчас гоняет с таким восторгом!

У нас все было поэтапно. Сначала мы подарили Ане велобег — это тот же детский велосипед, но без педалей, в движение приводится с помощью шагов. Потом перешли на трехколесный велосипед, позже на двухколесный.

Дочь у нас очень упорная! Сначала у нее не очень получалось кататься, она злилась, но продолжала пробовать снова и снова. А мы, надев на нее шлем, поддерживали и подбадривали: «Все получится! Вперед!»

Вот так ребенок освоил велосипед, сейчас уже катается и на самокате. Что же будет, когда мы подарим ей ролики?

Кстати, делитесь лайфхаками: как вы учили своих детей ездить на велосипеде?» — спросила у поклонников Савичева.