Прусикин объяснил, почему его не удастся лишить российского гражданства

Как отметил Илья Прусикин, коллеги из его группы остались в России. «Сейчас много бюрократии. Чтобы сделать визу в США надо пройти такое. Сейчас очень сложно выезжать из страны. Причина в том, что нужны визы», - заявил Илья Прусикин.

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Напомним, что Илья Прусикин еще в начале марта уехал из России. В родную страну он пока возвращаться не планирует.

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