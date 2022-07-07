Прусикин объяснил, почему его не удастся лишить российского гражданства

Музыкант Илья Прусикин из группы Little Big в интервью Би-би-си заявил, что его невозможно лишить российского гражданства.
«Нас призывают лишить гражданства. Там депутат какой-то сказал, что нас надо лишить гражданства. Невозможно лишить ни меня, никого из русских людей гражданства хотя бы по праву рождения. Потому что это наше законное право. Пока в Конституции это есть. Но мы понимаем, что это можно изменить».
Как отметил Илья Прусикин, коллеги из его группы остались в России. «Сейчас много бюрократии. Чтобы сделать визу в США надо пройти такое. Сейчас очень сложно выезжать из страны. Причина в том, что нужны визы», - заявил Илья Прусикин.
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Напомним, что Илья Прусикин еще в начале марта уехал из России. В родную страну он пока возвращаться не планирует.