«Просто вышибает из колеи»: Кудрявцева сообщила о серьезных проблемах

Телеведущая Лера Кудрявцева в «Телеграме» пожаловалась на плохое эмоциональное состояние.
«Я, конечно, грешу на корону, она фигачит по всей нервной системе, но в ряду с этим есть незакрытый гештальт. Вроде понимаешь, что давно надо закрыть, но нет. И вот это просто вышибает из колеи».
При этом Лера Кудрявцева отметила, что не знает, насколько ее еще хватит «вывозить все это дерьмо». Она не исключила, что может начать крушить и рушить все на своем пути.
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Напомним, что Лера Кудрявцева улетела на отдых в Болгарию. В Европе она подхватила коронавирус. Позже обрушились и другие проблемы. К примеру, на отдыхе был избит ее близкий друг.