Просто не было фальши! Железняк по-своему объяснила феноменальный успех «Сватов»

Олеся Железняк, как и другие актеры из сериала «Сваты», в полном восторге от того, что ей посчастливилось сняться в этом проекте.

В одном из своих интервью знаменитость по-своему объяснила феноменальную популярность «Сватов».

Актриса дала понять, что этот сериал был обречен стать народным хитом. Также Железняк раскрыла секрет успеха киноленты, так полюбившейся миллионам зрителей.

«Мне кажется (причина популярности), в доброй атмосфере, хорошем юморе. Все ситуации в сериале узнаваемые. Каждая семья видит в «Сватах» что-то свое. Мне кажется, артисты там хорошие. И замечательный режиссер, который смог собрать такую замечательную компанию. Сериал очень добрый, нефальшивый, в этом и дело», — заверила Олеся.

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Кстати, многие поклонники были удивлены, узнав о том, что Анна Кошмал, сыгравшая внучку Ивана и Валюхи Будько, не собирается общаться с актерами из «Сватов».

По материалам myslo.ru

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