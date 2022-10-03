Пропавший с радаров Дмитрий Нагиев решил продолжить карьеру в театре: уже появились афиши

Естественно, поклонники артиста и ведущего обеспокоены: куда пропал их любимец, уж не поменял ли он место жительства?

Оказалось, что Дмитрий Нагиев исчез с радаров не окончательно, уже сейчас всенародного любимца можно заметить на театральных афишах со спектаклем «Кыся».

23 ноября он выступит с постановкой в «Крокусе» в Москве, а 3 декабря в ДК Ленсовета в Санкт-Петербурге. Стоимость билетов — от 1500 рублей до 7000 рублей.