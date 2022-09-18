«Проклятия тоже присылают»: Родиону Газманову поступают угрозы

Родион Газманов не привык молчать о том, что его тревожит. В своих соцсетях певец часто высказывается по поводу известных событий, что сильно не нравится некоторым его поклонникам.
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По словам артиста, ему поступают угрозы, правда, не в таком количестве, как прежде. Особенно разгоряченные товарищи шлют в его адрес проклятия, но Родион старается игнорировать поток негатива.
«Проклятия тоже присылают. Достаточно почитать мою ленту комментариев в контакте и в телеграме, чтобы понять, что творится в медиапространстве. Почти перестали звонить с угрозами — и это уже хорошо», — радуется Газманов-младший.
Ранее Родион Газманов поделился деталями своей личной жизни. 40-летний сын знаменитого артиста до сих пор не женат. Певец рассказал, что мечтает об одной единственной любви в жизни.