«Проклятия тоже присылают»: Родиону Газманову поступают угрозы

Родион Газманов не привык молчать о том, что его тревожит. В своих соцсетях певец часто высказывается по поводу известных событий, что сильно не нравится некоторым его поклонникам.

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По словам артиста, ему поступают угрозы, правда, не в таком количестве, как прежде. Особенно разгоряченные товарищи шлют в его адрес проклятия, но Родион старается игнорировать поток негатива.