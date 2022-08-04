Прохор Шаляпин высказался о кресте Филиппа Киркорова

Прохор Шаляпин заявил, что ему не особо нравятся российские артисты, которые в настоящее время возглавляют рейтинги. Его кумиры, как выяснилось, уже умерли.

На Telegram-канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

«А кого люблю, так это Людмила Зыкина, Кубанский казачий хор. Хочется, чтобы в эфир пропускали больше молодежи, но тут работают свои технологии. У кого есть деньги, тот и звучит. На меня же никто сегодня не влияет», — заявил Шаляпин Teleprogramma.pro.

Также Шаляпин заявил, что скандал вокруг креста Филиппа Киркорова преувеличен.