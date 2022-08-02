Прохор Шаляпин сообщил о депрессии внучки Людмилы Гурченко

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что внучка актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева находится в депрессии.
«Леночка забеременела от человека, который узнав об этом, сразу же ее заблокировал везде. И не выходит на связь. Так бывает, к сожалению. Лена, конечно, подумывала сделать аборт, но слава богу передумала. В том числе и благодаря нам с Ольгой Сан. Мы ее отговорили».
Как отметил Шаляпин, Королева не будет делать аборт. «Будет рожать, несмотря на то, что будущий папа ретировался. Мы готовы стать крестными. Она прекрасно выглядит. Конечно, у нее депрессия, но все будет хорошо», - заметил певец.
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Напомним, что Елена Королева – единственная внучка Людмилы Гурченко. Она уже несколько лет поддерживает дружеские отношения с Прохором Шаляпиным.