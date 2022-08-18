«Приносите валенки, ушанки и тулупы»: Шахназаров раскрыл детали зимних концертов Хаматовой в Латвии

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» раскрыл детали зимних гастролей актрисы Чулпан Хаматовой в Латвии.
«Чулпан Хаматова учит латышский язык. Об этом сказал Херманис. Я представляю это зрелище. Латыши в таких случаях умиленно смотрят и говорят: «Спасибо, что попробовали».
Как отметил Шахназаров, на концерты будут ходить три с половиной человека в тулупах. «Они будут смотреть на Хаматову и Херманиса. Один зал будет отапливаться зимой до двенадцати градусов. Приносите валенки, ушанки, тулупы. А второй зал вообще не отапливается. Большое искусство требует жертв», — заявил Шахназаров.
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Напомним, что Хаматова уехала жить в Латвию. Оттуда она уже не раз делала крайне противоречивые заявления.