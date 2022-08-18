«Приносите валенки, ушанки и тулупы»: Шахназаров раскрыл детали зимних концертов Хаматовой в Латвии

Как отметил Шахназаров, на концерты будут ходить три с половиной человека в тулупах. «Они будут смотреть на Хаматову и Херманиса. Один зал будет отапливаться зимой до двенадцати градусов. Приносите валенки, ушанки, тулупы. А второй зал вообще не отапливается. Большое искусство требует жертв», — заявил Шахназаров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Хаматова уехала жить в Латвию. Оттуда она уже не раз делала крайне противоречивые заявления.