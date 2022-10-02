«Приносила ему гостинцы»: стало известно о молодой женщине, тайно посещавшей Бориса Моисеева

В это воскресенье, 2 октября, в Москве состоялось прощание с покойным артистом Борисом Моисеевым. Певца и балетмейстера похоронили на Троекуровском кладбище.

Среди тех, кто пришел проводить Бориса Моисеева в последний путь, была певица, модель и светская львица Алена Кравец.

Она призналась, что часто навещала одинокого и брошенного всеми Бориса Моисеева. Об этом ранее блондинка не распространялась.

«Был настолько плох. И, конечно же, я у него была. Приносила ему гостинцы. Я же часто же и в московской квартире была. И, безусловно, мой помощник [навещал его]. Он настолько был одиноким», - поделилась Алена Кравец.

Многие коллеги покойного Бориса Моисеева утверждали, что рядом с ним был его арт-директор Сергей Горох, которому тот завещал свое имущество.

По словам Алены Кравец, она видела Гороха у Моисеева не так уж и часто.

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Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября. Ему было 68 лет.

По материалам РИА «ФАН»