Принца Гарри и Меган Маркл затравили в США из-за бедности

Принц Гарри и Меган Маркл уже несколько лет живут в США. Супруги тратят баснословные деньги на наряды, дома, однако местные журналисты считают, что их уровень жизни все равно низкий по сравнению с теми, кому они пытаются соответствовать.

Состояние герцогов Сассекских оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов, в рублях — около 1,3 миллиарда. Однако у той же Опры, которая брала у них интервью, денег в два раза больше.

Пока они относятся к D-классу — самому низкому в светских кругах.

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