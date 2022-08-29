«Прилучный уже не приревнует!»: Муцениеце в изумрудных брюках и жилетке щегольнула рельефным прессом

Агата Муцениеце стала все чаще появляться на публике. При этом актриса из фильма «Тобол» проигнорировала свадьбу своего экс-мужа Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Бывшая возлюбленная «мажора» старается жить так, словно она уже давно пережила развод.

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А вот Прилучный в недавнем интервью признался, что тяжело перенес расставание с Агатой, эти месяцы стали для него сущим адом. Выйти из депрессии ему помогла «папина дочка» Мирослава Карпович.