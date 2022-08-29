«Прилучный уже не приревнует!»: Муцениеце в изумрудных брюках и жилетке щегольнула рельефным прессом

Агата Муцениеце стала все чаще появляться на публике. При этом актриса из фильма «Тобол» проигнорировала свадьбу своего экс-мужа Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Бывшая возлюбленная «мажора» старается жить так, словно она уже давно пережила развод.
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А вот Прилучный в недавнем интервью признался, что тяжело перенес расставание с Агатой, эти месяцы стали для него сущим адом. Выйти из депрессии ему помогла «папина дочка» Мирослава Карпович.
Агата Муцениеце в изумрудном костюме. Фото: соцсети героя публикации
На светском мероприятии Агата Муцениеце появилась в монохромном костюме оттенка драгоценного изумруда. Актриса примерила брюки прямого кроя с отглаженными стрелками. Изюминкой образа стала жилетка, ленты которой Агата повязала на талии так, что сделала акцент на рельефном прессе.
«Прилучный уже не приревнует!», «Такая стройная!», «Фигурка эталонная», «Изящная, как статуэточка», «Загляденье просто! Шикарная», «Как хороша!», «Пашка какую красотку упустил», «Залюбовались вами!», «Королева вечера», — стали писать фолловеры.