Прилучный перед свадьбой с Брутян в Армении появился на съемочной площадке

Актер Павел Прилучный в «Телеграме» предстал на съемочной площадке в рамках нового проекта, название которого, правда, раскрывать пока своим поклонникам не стал.
«Всем привет! Как вы думаете, какой мы сегодня снимаем проект?»
Напомним, что Павел Прилучный в конце августа должен сыграть официальную свадьбу в Армении с актрисой Зепюр Брутян. Об этом рассказали друзья звездной пары.
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Добавим, что пока Прилучный только расписался с Брутян. Пышное торжество она хотят сделать в конце лета. На торжестве будут только их самые близкие родственники.