Прилучный перед свадьбой с Брутян в Армении появился на съемочной площадке

Напомним, что Павел Прилучный в конце августа должен сыграть официальную свадьбу в Армении с актрисой Зепюр Брутян. Об этом рассказали друзья звездной пары.

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Добавим, что пока Прилучный только расписался с Брутян. Пышное торжество она хотят сделать в конце лета. На торжестве будут только их самые близкие родственники.