Прилучный и Брутян готовятся к долгожданной свадьбе в Армении

Актер Павел Прилучный и актриса Зепюр Брутян в ближайшие выходные должны сыграть свадьбу в Армении. Звездная парочка расписалась несколько месяцев назад, но официальное торжество состоится только сейчас.
Как ранее рассказывали друзья парочки, на свадьбе будут только их самые близкие друзья и родственники. Естественно, что никаких фоторепортеров не подпустят и близко.
За последние месяцы Прилучный и Брутян несколько раз путешествовали в южные страны. Они даже вместе посещают тренажерный зал. Брутян приходит на съемочную площадку, где снимается ее благоверный. Кстати, актриса в прекрасных отношениях с детьми Прилучного от брака с актрисой Агатой Муцениеце, сообщает «Комсомольская правда».
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Напомним, что ради Брутян Прилучный ушел от своей бывшей возлюбленной актрисы Мирославы Карпович. «Папина дочка» пока никак не комментирует разрыв.