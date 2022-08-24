Прилучный и Брутян готовятся к долгожданной свадьбе в Армении

Как ранее рассказывали друзья парочки, на свадьбе будут только их самые близкие друзья и родственники. Естественно, что никаких фоторепортеров не подпустят и близко.

За последние месяцы Прилучный и Брутян несколько раз путешествовали в южные страны. Они даже вместе посещают тренажерный зал. Брутян приходит на съемочную площадку, где снимается ее благоверный. Кстати, актриса в прекрасных отношениях с детьми Прилучного от брака с актрисой Агатой Муцениеце, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что ради Брутян Прилучный ушел от своей бывшей возлюбленной актрисы Мирославы Карпович. «Папина дочка» пока никак не комментирует разрыв.