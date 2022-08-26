Прикончила карьеру замужеством: Кушанашвили поднял на смех Нюшу и ее мужа

Светский обозреватель Отар Кушанашвили у себя в микроблоге поднял на смех певицу Нюшу и ее мужа Игоря Сивова. Журналист заявил, что карьера артистки пошла под откос после замужества, а глава семьи занимается явно не тем, на что способен. Сивов сегодня продвигает себя как психолог и эксперт по осознанному родительству, хотя в прошлом был чиновником.
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«Не исключаю, что благоверный Нюши, девушки достойной, но замужеством прикончившей свою карьеру, — славный парень. Ну, денег хочет заработать. Решил — вот так. Но ведь мозги нужны для этого мощнейшие. На худой конец — овладеть искусством элоквенции, а никто из них, покуда не погуглит, и слова такого не узнает. И мозги — не такие мощные, как у меня, таких более не найти», - убежден Кушанашвили.