Приходит в душевное равновесие: Вера Брежнева намекнула, в какую страну отправилась после новостей о расставании с мужем

Певица Вера Брежнева предпочитает не сообщать поклонникам, где она проводит эти летние дни. Между тем, экс-солистка группы «ВИАГра» непрозрачно намекнула поклонникам, что вполне может находиться сейчас на Бали.

В микроблоге Вера Брежнева пригласила поклонников на ретрит, который в ближайшие дни пройдет на этом экзотическом острове.

«А если вы находитесь на Бали, есть возможность с большой пользой для себя провести три дня. С 28 июля по 1 августа состоится трехдневный выездной ретрит в буддийском храме», - написала Вера Брежнева.

Правда, звезда не уточнила, примет ли она сама участие в духовных практиках.