Приходит в душевное равновесие: Вера Брежнева намекнула, в какую страну отправилась после новостей о расставании с мужем

Певица Вера Брежнева предпочитает не сообщать поклонникам, где она проводит эти летние дни. Между тем, экс-солистка группы «ВИАГра» непрозрачно намекнула поклонникам, что вполне может находиться сейчас на Бали.
В микроблоге Вера Брежнева пригласила поклонников на ретрит, который в ближайшие дни пройдет на этом экзотическом острове.
«А если вы находитесь на Бали, есть возможность с большой пользой для себя провести три дня. С 28 июля по 1 августа состоится трехдневный выездной ретрит в буддийском храме», - написала Вера Брежнева.
Правда, звезда не уточнила, примет ли она сама участие в духовных практиках.
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Напомним, в последние месяцы Вера Брежнева жила в Италии, где у нее две виллы в разных регионах.
На какое-то время звезда одна приезжала работать в Польшу, после чего и поползли слухи о том, что она рассталась с мужем Константином Меладзе, который якобы не верен своей красавице-жене. После такого удара - духовные практики на Бали кажутся лучшим из всех вариантов.