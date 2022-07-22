«Фото из отпуска»: Андрей Малахов в обнимку с женой Натальей Шкулевой полюбовался закатом

Ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов в эти дни находится в отпуске, который проводит за пределами России.
Как всегда, Андрей Малахов посвящает это время жене и сыну. В микроблоге Андрей Малахов поделился трогательным снимком, на котором предстал вместе с супругой, издательницей и редактором Натальей Шкулевой.
В кадре Андрей Малахов и Наталья Шкулева стоят, нежно обнявшись друг с другом. Супруги запечатлены со спины, они на берегу озера наблюдают за закатом, который раскрасил все вокруг в розовый цвет.
Андрей Малахов и Наталья Шкулева. Фото: соцсети
«22 июля (в 6-й день рождения моей страницы) не изменяю традициям и публикую фото из отпуска!» — написал под фото Андрей Малахов.
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Напомним, после ухода Андрея Малахова в отпуск появлялась информация о том, что телеведущий якобы уволился и уехал из России. В ответ на домыслы Андрей Малахов пообещал разместить в Сети скрин заявления на отпуск, но пока не сделал этого.