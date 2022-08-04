Пригожин о Бузовой: «Бесит то, что ее моделируют как личность»

Иосиф Пригожин заявил о том, что певец Олег Газманов абсолютно точно может быть лидером общественного мнения с точки зрения музыкальной подачи. Ведь он исполняет патриотические песни.

На Telegram-канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Но об Ольге Бузовой он подобного сказать не может.