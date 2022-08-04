Пригожин о Бузовой: «Бесит то, что ее моделируют как личность»

Продюсер считает, что бывшую ведущую «Дома-2» вряд ли можно назвать человеком, который формирует музыкальные вкусы.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Иосиф Пригожин заявил о том, что певец Олег Газманов абсолютно точно может быть лидером общественного мнения с точки зрения музыкальной подачи. Ведь он исполняет патриотические песни.

На Telegram-канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Но об Ольге Бузовой он подобного сказать не может.

«Ольга Бузова мне ничего плохого не сделала, персонально к ней я лично отношусь нормально. Но меня бесит то, что ее моделируют как личность, формирующую музыкальные вкусы. Я воспитывался на таких музыкантах, как Стинг, Майкл Джексон, Лучано Паваротти. Я за искусство в музыке», — заявил продюсер Teleprogramma.pro.

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