Пригожин о Бузовой: «Бесит то, что ее моделируют как личность»

Иосиф Пригожин заявил о том, что певец Олег Газманов абсолютно точно может быть лидером общественного мнения с точки зрения музыкальной подачи. Ведь он исполняет патриотические песни.
На Telegram-канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Но об Ольге Бузовой он подобного сказать не может.
«Ольга Бузова мне ничего плохого не сделала, персонально к ней я лично отношусь нормально. Но меня бесит то, что ее моделируют как личность, формирующую музыкальные вкусы. Я воспитывался на таких музыкантах, как Стинг, Майкл Джексон, Лучано Паваротти. Я за искусство в музыке», — заявил продюсер Teleprogramma.pro.