«Придет повестка – пойду»: Запашный в отличие от Лозы выразил готовность мобилизоваться

Юрия Лоза сказал, что не будет участвовать в мобилизации, поскольку имеет слишком преклонный возраст – 68 лет. Также певец уточнил, что изучал технику, которой уже нет в армии России, а потому вряд ли сможет быть полезен ей.

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А вот дрессировщику Аскольду Запашному всего 44 года, и он вполне может оказаться на рубежах родины, чтобы участвовать в процессе сохранения ее целостности. Он не стал отказываться от такой возможности.

«Если мне придет повестка, я пойду», - однозначно сказал Запашный, считая мобилизацию делом чести.

Аскольд Запашный поддерживает ее и полагает, что этот шаг важен для будущего соотечественников.

Источник: absatz.media.