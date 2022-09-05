«При разводе узнала, что осталась часть денег»: Милявская вспомнила, как Цекало тайно заводил банковские счета

Лолита Милявская — женщина не злопамятная, однако некоторыми историями из прошлого поделиться может.

Так, артистка дала понять, что ее бывший муж Александр Цекало втайне от нее в свое время открывал банковские счета.

При этом певица уточнила, что шоумен, можно сказать, оставил ее ни с чем. Артистка даже не догадывалась о том, как крутятся финансы в их семье.

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