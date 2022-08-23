Превзошла мать: Лобода впервые за долгое время вышла в свет с красавицей-дочкой с роскошными локонами

Светлана Лобода долгое время жила без гастролей и светской жизни. Однако сейчас певица возобновила концертную деятельность и выбралась на люди со своей сестрой Ксенией и старшей дочкой Евангелиной Левандовской.

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Ева заметно подросла и похорошела, отрастив роскошные локоны, которые уже превосходят в своем объеме и красоте материны. Дочка Лободы облачилась в модную юбку в складку, а певица — в актуальный брючный костюм оверсайз.

Напомним, Евангелина родилась в апреле 2011 года от экс-бойфренда Светланы Лободы Андрея Царя, танцора. Звезда состояла с ним в гражданском браке, расставшись в 2014 году. Вторую дочь, Тильду, Светлана Лобода родила в мае 2018 года, имя отца певица скрывает.