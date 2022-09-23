Пресняков – о двойняшках Пугачевой и Галкина*: «Вундеркинды все несчастны. Они потом спиваются»

Владимир Пресняков стал первым героем нового шоу Натальи Подольской, в котором они говорили о воспитании детей. Зашла речь и про раннее развитие наследников. Оказывается, семилетнего сына Преснякова уже успели окрестить «не таким интеллектуалом, как дети Галкина*». На что музыкант отреагировал, бросив камень в огород звездного семейства.

«Я боюсь маленьких гениев. Я всегда очень осторожно к этому относился, к вундеркиндам, потому что они все несчастны. Они потом спиваются, в основном, все это так. 1% существует, который более-менее успешен», - заявил артист.

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Но вскоре осекся, мол, он не ассоциирует эту сентенцию с детьми Галкина*, которые, по его мнению, прикольные ребята и талантливы. Однако, слово, как говорится, не воробей. Сам Пресняков считает, что ребенок должен быть ребенком «смешным, глупеньким».