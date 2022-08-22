«Преподает урок подлости и предательства»: сбежавшая из страны Юлия Ауг снова отличилась

Сбежавшая из страны актриса Юлия Ауг заявила эстонским журналистам, что снести мемориальный танк нужно было еще в 90-е годы. Этот процесс, по мнению звезды, прекрасный и неизбежный.

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Пройти мимо скандального заявления не смог Михаил Шахназаров, телеведущий и блогер. У себя в Telegram он поразмышлял над мнение

«Преподает урок подлости и предательства. У нее нет, да и не было, Родины. В ее голове нет места для памяти и гордости. Для нее нарвский танк - это не более чем кусок железа. Но она очень скоро вернется в Россию», - написал журналист.

Юлия Ауг уже не раз оскандалилась после минувшей весны. Она открестилась от родины, сменила фамилию, но пыталась заработать в Москве, когда приехала в Россию. Спектакли с ее участием после поднятого оскорбленными людьми шума организаторам пришлось отменить.