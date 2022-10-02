Предъявил Солнцев: как Бородина брала 10 тысяч долларов за эскорт (фото)

Рустам Солнцев заявил, что якобы Ксения Бородина ничем не гнушается ради денег.
Ксения Бородина.

Ксения Бородина. Фото: соцсети

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев сцепился не на шутку с Ксенией Бородиной, обвиняя ее в продажности. Он заявил, что ее последние заявления якобы сделаны за деньги, а та обвинила в ответ шоумена в связи с мужчинами.

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Теперь конфликт приобрел новый поворот. Рустам Солнцев выложил в Сеть переписку с неким бизнесменом, которая якобы подтверждает то, что Ксения Бородина якобы занималась эскорт-услугами.

Обнародованная переписка. Скриншот: t.me/solncevrustam

Отметим, что к выставленному скриншоту фотографии встречи Бородиной с этим мужчиной не прилагаются, а значит переписка не имеет фактического подтверждения. В обнародованных сообщениях  собеседник Солнцева говорит, что якобы «купил» Бородину как раз в период ее брака с Курбаном Омаровым.

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