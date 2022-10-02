Предъявил Солнцев: как Бородина брала 10 тысяч долларов за эскорт (фото)

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев сцепился не на шутку с Ксенией Бородиной, обвиняя ее в продажности. Он заявил, что ее последние заявления якобы сделаны за деньги, а та обвинила в ответ шоумена в связи с мужчинами.

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Теперь конфликт приобрел новый поворот. Рустам Солнцев выложил в Сеть переписку с неким бизнесменом, которая якобы подтверждает то, что Ксения Бородина якобы занималась эскорт-услугами.