Представители Камеруна спрятали тело Пьера Нарцисса

В субботу, 25 июня, в Москве должно состояться прощание с известным певцом Пьером Нарциссом. Однако наш журналист сообщает, что тела артиста до сих пор нет на месте.

Как оказалось, представители посольства Камеруна не выдают тело Нарцисса его близким родственникам. Дипломаты опасаются, что певца захоронят в России.

«Они боятся, что его захоронят здесь, - цитирует слова певицы Милены Дейнега Teleprogramma.pro. - Пьер - гражданин Камеруна, они настаивают отвести его тело в Африку. Однако жена Нарцисса хотела захоронить его в Москве, так как здесь его дочь».

Друг Нарцисса Сергей Дворцов сообщил нам, что прощание перенесли на среду.

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