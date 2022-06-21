«Предложения не жду»: Буланова призналась, что не собирается замуж

Как отметила певица, свадьбы в ближайшее время не будет.
Татьяна Буланова

Татьяна Буланова. Фото: Global Look Press

Певица Татьяна Буланова заявила, что в ближайшее время у нее не будет свадьбы, как бы этого не хотели ее поклонники.

«Пока к замужеству не готовлюсь, рано еще. Предложения тоже не жду. Не планирую ни свадьбы, ни беременность».

Ранее Татьяна Буланова не исключила, что родит еще одного ребенка. Она предусмотрительно заморозила яйцеклетку, чтобы, в случае необходимости, воспользоваться услугами суррогатной матери, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

Напомним, что Татьяна Буланова сейчас счастлива в отношениях с 34-летним Валерием Рудневым. Певица не раз признавалась, что нашла именно своего человека.

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