«Предложения не жду»: Буланова призналась, что не собирается замуж

Ранее Татьяна Буланова не исключила, что родит еще одного ребенка. Она предусмотрительно заморозила яйцеклетку, чтобы, в случае необходимости, воспользоваться услугами суррогатной матери, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

Напомним, что Татьяна Буланова сейчас счастлива в отношениях с 34-летним Валерием Рудневым. Певица не раз признавалась, что нашла именно своего человека.

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