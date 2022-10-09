«Поздравьте меня»: молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассекретила имя «дочери»

Звездные молодожены Павел Прилучный и Зепюр Брутян пока решили не обзаводиться детьми. Пара нацелена на карьеру. А чтобы было о ком заботиться, Павел Прилучный и Зепюр Брутян завели домашнего питомца.

Теперь свою любовь они отдают не только друг другу, но и очаровательному щенку стаффордширского терьера.

Прилучный и Брутян ведут себя с собакой, как с ребенком, так что поклонники считает, что те обзавелись «дочкой».