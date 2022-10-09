«Поздравьте меня»: молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассекретила имя «дочери»

Звездные молодожены Павел Прилучный и Зепюр Брутян пока решили не обзаводиться детьми. Пара нацелена на карьеру. А чтобы было о ком заботиться, Павел Прилучный и Зепюр Брутян завели домашнего питомца.
Теперь свою любовь они отдают не только друг другу, но и очаровательному щенку стаффордширского терьера.
Прилучный и Брутян ведут себя с собакой, как с ребенком, так что поклонники считает, что те обзавелись «дочкой».
Зепюр Брутян рассекретила имя домашней любимицы.
«Поздравьте меня. Теперь у меня есть Тэффи!» - изящно сообщила она, какую кличку с Прилучным дала собаке.
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«Поздравляю! Супер Тэффи», «Красотка! Какая собака, а окрас!», «Поздравляю вас! Сразу «В клетке» вспомнила», «Красота, да и только!» - отреагировали подписчики.