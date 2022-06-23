Позабыли о принципах: группа «ВИА Гра» спела на Кипре для россиян

Солистки популярной группы «ВИА Гра» София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова выступили на открытии отеля на Кипре перед русскими зрителями.

Звезды коллектива исполнили полюбившиеся российской публике хиты. При этом во время концерта певицы предпочли не делать никаких политических заявлений.

Любопытно, что после концерта в соцсетях поклонники буквально разнесли группу. «Деньги для Кости не пахнут», «Не понимаю, почему им не закрыли вход и выступления?», - отмечают фанаты в комментариях.

Ранее солистки группы «ВИА Гра» не раз критиковали Россию. Они сделали ряд громких заявлений. Впрочем, как показало время, это не мешает исполнительницам продолжать зарабатывать на россиянах.

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