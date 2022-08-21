«Появились радостные комментарии»: Мария Погребняк шокирована реакцией в Сети на гибель Дарьи Дугиной

Жена известного футболиста Павла Погребняка, блогер Мария Погребняк отреагировала на трагедию, произошедшую накануне, 21 августа, в Подмосковье.

Неизвестные взорвали джип, в котором ехала политолог и журналистка, 29-летняя Дарья Дугина.

Мария Погребняк призналась, что шокирована случившимся. В ужасе она и от того, как на трагедию отозвались некоторые люди.

«Весь день под впечатлением убийства Дарьи Дугиной. Автомобиль, в котором она ехала, взорвался вчера в Подмосковье. Взрывное устройство находилось под ее сиденьем. Сообщают, что покушение готовилось на отца Дарьи, общественного деятеля Александра Дугина, но он в последний момент сел в другой автомобиль. В некоторых ТГ-каналах под этой новостью появились радостные комментарии определенных личностей, мол даже хорошо, что отец жив, пусть себя винит теперь в ее смерти. Страшная трагедия, еще страшней вот такая реакция людей, вернее уже нелюдей...», - написала Мария Погребняк.