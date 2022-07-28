Потерял недвижимость, все его счета заблокированы: Александр Ревва уехал жить в Испанию

Как отметила Жигалова, с конца февраля Ревва «не понимал, на какой стул сесть, поэтому отправился в Европу». «В итоге в России у него заблокировали все счета. У него отняли всю недвижимость. Ревва потерял все. Он был главной звездой всех корпоративов. Даже я пела его песню «Алкоголичка». Кому он сейчас поет эту песню, и главное, кто теперь поет это», — заявила Алена Жигалова.

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Напомним, что Александр Ревва — российский шоумен, комедийный актер, телеведущий и певец. Бывший игрок команды КВН «Утомленные солнцем». Участник юмористического шоу Comedy Club.