«Постараются превратить женщин в мужчин»: Егор Дружинин раскрыл подробности нового шоу «Маска. Танцы»

Егор Дружинин много лет ставит танцы. Он сам выступал на сцене, а теперь участники его коллектива попадают в подтанцовку к знаменитостям. Многие зрители его также знают по танцевальным проектам, в которых он сидел в кресле члена жюри с Мигелем. Об их напряженных отношениях давно знают в шоу-бизнесе.
Примечательно, что в этом сезоне Дружинин снова примет участие, но в уже новом шоу «Маска. Танцы», который стартует на канале СТС с 9 октября. Среди судей также отметились: Клава Кока, Тимур Родригез, Мария Погребняк и Сергей Светлаков.
В преддверии премьеры Дружинин раскрыл подробности шоу. Он признался, что абсолютно беспристрастно оценивать номера сложно. Примечательно, что хореограф уверен, что не сможет отгадать, кто скрывается под маской, в большинстве случаев.
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«Я догадываюсь, что актеров в этом проекте будет немного - у нас мало хорошо танцующих театральных и кино-актеров. Нынешних популярных исполнителей я не то, чтобы хорошо знаю, ну, а блогеров не знаю и подавно. Так что боюсь, что шанс, что я кого-нибудь угадаю к сожалению не велик», – поделился Егор.
Однако он намерен прислушиваться к Тимуру Родригезу, у которого уже есть опыт участия в подобных шоу с масками.
«Правда перед ними стоит и иная задача – максимально запутать зрителей и жюри. Так что стоит готовить себя к тому, что художники нашего шоу постараются превратить женщин в мужчин, высоких сделать пониже, сутулых сделать прямыми», – поведал Дружинин сайту «А теперь внимание!».