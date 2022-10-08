«Постараются превратить женщин в мужчин»: Егор Дружинин раскрыл подробности нового шоу «Маска. Танцы»

В преддверии премьеры Дружинин раскрыл подробности шоу. Он признался, что абсолютно беспристрастно оценивать номера сложно. Примечательно, что хореограф уверен, что не сможет отгадать, кто скрывается под маской, в большинстве случаев.

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«Я догадываюсь, что актеров в этом проекте будет немного - у нас мало хорошо танцующих театральных и кино-актеров. Нынешних популярных исполнителей я не то, чтобы хорошо знаю, ну, а блогеров не знаю и подавно. Так что боюсь, что шанс, что я кого-нибудь угадаю к сожалению не велик», – поделился Егор.

Однако он намерен прислушиваться к Тимуру Родригезу, у которого уже есть опыт участия в подобных шоу с масками.