С акцентом на ножки: Клава Кока в платье-мешке сиреневого цвета появилась на съемках шоу «Маска. Танцы»

На съемках Кока отметилась в платье-мешке со шлейфом сиреневого цвета. Она скрыла изъяны фигуры, сделав акцент на стройных ногах. С ней в шоу оказались Тимур Родригез, Мария Горбань, Его Дружинин и Сергей Светлаков.

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Однако поклонники заметили, что у Клавы на теле есть пятна от загара. Некоторые также ее нее узнали, заметив припухлости на лице. «Клава, ты это?», «Ой, а что за пятна на коже», «Платье прям мешок от картошки», «Не очень удачный наряд», — стали писать пользователи Сети.

Напомним, что премьера шоу на СТС состоится 9 октября.