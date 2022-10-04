С акцентом на ножки: Клава Кока в платье-мешке сиреневого цвета появилась на съемках шоу «Маска. Танцы»

Клава Кока является популярной исполнительницей. За последние пять лет она добилась славы. Певица в этом году намерена собрать целый стадион. Она активно гастролирует и выпускает несколько песен в год. Артистка славится не только вокалом, но и своим чувством стиля. Она не боится экспериментировать с образами.
В последнее время Клава регулярно дает концерты. Она носит пышные платья, брюки клеш, топы и другие наряды. Раньше она становилась участницей телевизионных шоу. А теперь артистка стала членом жюри в новом шоу «Маска. Танцы».
На съемках Кока отметилась в платье-мешке со шлейфом сиреневого цвета. Она скрыла изъяны фигуры, сделав акцент на стройных ногах. С ней в шоу оказались Тимур Родригез, Мария Горбань, Его Дружинин и Сергей Светлаков.
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Однако поклонники заметили, что у Клавы на теле есть пятна от загара. Некоторые также ее нее узнали, заметив припухлости на лице. «Клава, ты это?», «Ой, а что за пятна на коже», «Платье прям мешок от картошки», «Не очень удачный наряд», — стали писать пользователи Сети.
Напомним, что премьера шоу на СТС состоится 9 октября.
Клава Кока и другие члены жюри. Фото: соцсети звезды