«Посмотрите на себя в зеркало»: Машков дал совет начинающим артистам

Режиссер Владимир Машков заявил, что каждый начинающий артист должен задуматься и осознанно идти в эту непростую профессию. Для начала необходимо почитать мемуары великих артистов.
«Оцените честно: что вы умеете? Посмотрите на себя в зеркало: достаточно ли вы хороши для того, чтобы представлять себя публике».
Как добавил Машков, каждый начинающий артист должен ясно понимать смысл сказанного слова. По его убеждению, дорога актера - путь исследования, познания, изучения себя и других, сообщает «АиФ».
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Напомним, что Владимир Машков - художественный руководитель Московского театра Олега Табакова. Лауреат премий «Ника», «Золотой орел», «ТЭФИ». Народный артист России.