«Последний раз, когда расписывался, отдал половину дома»: Харламов подколол Асмус

Шоумен заявил, что в свое время остался без особняка.
Кристина Асмус и Гарик Харламов

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Юморист Гарик Харламов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что не любит расписываться и оставлять автографы для своих фанатов. Причина более, чем уважительная.

«Последний раз, когда расписывался, пришлось отдать половину дома».

Как отметил Харламов, с бывшей женой актрисой Кристиной Асмус, которой он оставил общий особняк, у него нормальные отношения. «Наша дочь – третьеклашка». Красотой в маму, а в любви к школе в меня. Ей не нравится ранний подъем. Она любит поспать, как и я. Уважительно отношусь к бывшим женам. У меня прекрасные отношения со всеми», - сказал шоумен.

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Напомним, что Гарик Харламов, по слухам, расстался со своей невестой актрисой Катериной Ковальчук. Юморист недавно отмечал, что хочет побыть один.

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