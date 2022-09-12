«Последний раз, когда расписывался, отдал половину дома»: Харламов подколол Асмус

Как отметил Харламов, с бывшей женой актрисой Кристиной Асмус, которой он оставил общий особняк, у него нормальные отношения. «Наша дочь – третьеклашка». Красотой в маму, а в любви к школе в меня. Ей не нравится ранний подъем. Она любит поспать, как и я. Уважительно отношусь к бывшим женам. У меня прекрасные отношения со всеми», - сказал шоумен.

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Напомним, что Гарик Харламов, по слухам, расстался со своей невестой актрисой Катериной Ковальчук. Юморист недавно отмечал, что хочет побыть один.