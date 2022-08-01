Последние новости о реальном состоянии Эдиты Пьехи

Народная артистка СССР Эдита Пьеха отметила 85-летний юбилей. В последние годы в связи с преклонным возрастом артистка практически не выходит в свет. Все свое время она проводит в загородном доме в Московской области.

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