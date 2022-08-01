Последние новости о реальном состоянии Эдиты Пьехи

Народная артистка СССР Эдита Пьеха отметила 85-летний юбилей. В последние годы в связи с преклонным возрастом артистка практически не выходит в свет. Все свое время она проводит в загородном доме в Московской области.
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«Вы простите меня, пожалуйста, я простыла и плохо говорю. Свой день рождения я проведу дома, в постели», — заявила Пьеха журналистам, которые поинтересовались ее планами на праздник.
Недавно нашим корреспондентам внук Эдиты Пьехи Стас признался, что периодически навещает бабушку, но делает это крайне редко из-за сложившихся обид. Какой конкретно конфликт произошел между родственниками — певец уточнять не стал.