После слухов об ориентации Галкин рассказал о любовных утехах с Пугачевой

Максим Галкин пустился в неожиданные откровения со своими зрителями во время очередного концерта в Израиле.

Комик сейчас живет со своей семьей в Кесарии и зарабатывает на жизнь, выступая перед заграничной публикой. После Израиля Максим Галкин отправится на гастроли в Польшу, Ирландию, Англию, Латвию и Австралию.

Ну а пока артист тешит слух евреев, вспоминая старые истории из собственной жизни. И подспудно опровергая некоторые слухи о себе. На концерте, отрывки из которого можно увидеть в свободном доступе в Сети, он рассказал о фривольном поведении одной из солисток группы «Серебро», которая схватила его за ягодицу и как бы невзначай ввернул фразу о том, что у него с Аллой Пугачевой бывают любовные утехи и не самые обычные.

«Одна из них, пройдя мимо, схватила меня за пятую точку. Я как девственность потерял во второй раз. Вот так, чтобы без предупреждения, никто меня не хватал! Жена, если хватает, то с лица», — подчеркнул Максим Галкин.

Напомним, недавно Маргарита Симоньян заявила, что Максим Галкин имеет нетрадиционную ориентацию, а с Аллой Пугачевой живет якобы «для отвода глаз, для обогащения».