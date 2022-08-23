Порыжел, стал похож на бабушку Аллу: как сейчас выглядит чеченский внук Пугачевой

Младший сын певицы Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой — Дени Байсаров — весьма привлекательный молодой человек.
Дени унаследовал внешность своей мамы, и ранее у него были белокурые вьющиеся локоны, которые не давали покоя поклонницам.
Однако теперь Дени Байсаров выглядит немного иначе. В микроблоге сын Кристины Орбакайте поделился своим новым снимком, глядя на который становится очевидным, что у Дени изменился цвет волос.
Молодой человек рассказал, как фантастически он провел уходящее лето.
«Очень насыщенное получилось лето! Много интересных путешествий по России и за ее границы. Много теплых ночей, красивых закатов, еды, рисования у моря и рандомных детей на тусовке», — написал Дени Байсаров.
Дени Байсаров теперь выглядит так. Фото: соцсети
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У Дени Байсарова волосы приобрели рыжий оттенок, сделав его похожим на бабушку, певицу Аллу Пугачеву и старшего брата Никиту Преснякова.
Хотя не исключено, что рыжина — это результат эффекта на фото.