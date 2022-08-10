Поругавшиеся принцы Чарльз и Гарри провели тайную встречу: итог печален

В британской королевской семье уже несколько лет нет покоя. С появлением Меган Маркл во дворце принц Гарри стал настроен против правил монаршей семьи, поругавшись с собственным отцом — принцем Чарльзом.

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Сына принцессы Дианы не устраивало, что его наследник слишком откровенничает с журналистами, за что лишил принца Гарри материальной поддержки и перестал с ним разговаривать.

А вот Гарри благодарил свою жену Меган Маркл за то, что та открыла ему глаза на то, что королевская семья живет неправильно, слепо следуя протоколу.

Сейчас стало известно, что принц Чарльз попытался наладить отношения с сыном, опасаясь за безопасность всей королевской семьи, и пригласил его на тайную аудиенцию. Однако в ходе этой встречи родственники так и не смогли найти общего языка.