Популярный комик снялся в клипе сбежавших Little Big

Музыканты из питерской группы Little Big собирались представить Россию на международном конкурсе «Евровидение». Однако их участие сорвалось из-за пандемии коронавируса.

С конца февраля о ребятах ничего не было слышно, они хранили полное молчание. Однако на этой неделе впервые выпустили антироссийский клип о мировой ситуации.

В кадре в одной из эпизодических ролей также появился комик Александр Незлобин - тот самый, который снимался во многих популярных сериалах ТНТ и даже был резидентом Comedy Club.

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