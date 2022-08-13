«Попробуйте на таком уровне хоть две строчки написать»: Высоцкий заступился за Гребенщикова и его дочь

Как добавил Высоцкий, дочь звезды Алиса произвела на него хорошее впечатление. Она, по его мнению, обаятельная актриса и прекрасная женщина, сообщает pravda.ru.

Ранее на дочь Бориса Гребенщикова посыпались нападки со стороны некоторых россиян. Прежде всего, из-за позиции ее отца относительно мировых событий.