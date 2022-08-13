«Попробуйте на таком уровне хоть две строчки написать»: Высоцкий заступился за Гребенщикова и его дочь

Директор музея «Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий заступился за музыканта Бориса Гребенщикова и его дочь Алису. Он попросил не осуждать тех, у кого другая точка зрения на происходящие в мире события.
«Уже все, хватит, уже проорались все, кто только можно, успокойтесь и займитесь своим делом. Если вы культурой занимаетесь, песни пишете, музыку пишете - попробуйте на таком уровне как Гребенщиков хоть две строчки написать, а не орать, что он виноват, тем более что виновата его дочь».
Как добавил Высоцкий, дочь звезды Алиса произвела на него хорошее впечатление. Она, по его мнению, обаятельная актриса и прекрасная женщина, сообщает pravda.ru.
Ранее на дочь Бориса Гребенщикова посыпались нападки со стороны некоторых россиян. Прежде всего, из-за позиции ее отца относительно мировых событий.