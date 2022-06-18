Поплавская объяснила, почему у Галкина нельзя отобрать замок в Грязи

Как заметила Яна Поплавская, если деньги на строительство замка были украдены, то тогда стоит возбудить уголовное дело. В противном случае, ничего отбирать нельзя. «Мы круче, мы выше. Если не хотите тут работать, то не надо. Зарабатывать они, конечно, не должны. Но то, что куплено и заработано здесь - не может быть отобрано никогда», - заметила Яна Поплавская.

Напомним, что часть жителей деревни Грязь выступила на днях с инициативной забрать замок Максима Галкина в деревне Грязь. Правда, есть в деревне и те, кто против такого решения вопроса.

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