Поплавская объяснила, почему у Галкина нельзя отобрать замок в Грязи

Актриса Яна Поплавская в беседе с Teleprogramma.pro объяснила, почему у юмориста Максима Галкина не следует отбирать замок в деревне Грязь.
«Они же купили замок, правда? Они же заплатили деньги. Налог платят с имущества. И еще должны платить налог на роскошь. Если будет экспроприация, то это получится как в песне: «Они все такие, а я не такой». Это Семен Слепаков поет. Получается, что американские, швейцарские и прочие банки у нас забрали деньги, которые мы положили к ним на счета. Мы возмущаемся. Это же наши деньги. Мы их заработали и положили. Но если будем отнимать имущество, то чем мы лучше. Мы получается нарушаем все юридические права. С какой стати отбирать имущество у людей, которые уехали. Они его заработали».
Как заметила Яна Поплавская, если деньги на строительство замка были украдены, то тогда стоит возбудить уголовное дело. В противном случае, ничего отбирать нельзя. «Мы круче, мы выше. Если не хотите тут работать, то не надо. Зарабатывать они, конечно, не должны. Но то, что куплено и заработано здесь - не может быть отобрано никогда», - заметила Яна Поплавская.
Напомним, что часть жителей деревни Грязь выступила на днях с инициативной забрать замок Максима Галкина в деревне Грязь. Правда, есть в деревне и те, кто против такого решения вопроса.