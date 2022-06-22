Получившая гражданство России Наталия Орейро изменилась до неузнаваемости

Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро практически не меняется с годами. Актриса часто приезжает в Россию, а недавно получила и гражданство нашей страны.
В ближайшее воскресенье состоится премьера нового шоу «Святая Эвита» с Наталией в главной роли. Актриса перевоплотится в первую леди Аргентины Эву Перон так, что ее сложно будет узнать.
Фото: кадр из сериала «Святая Эвита»
Вот так она будет выглядеть. Брюнетка Наталия перекрасила волосы в практически белый цвет. В элегантной блондинке сложно узнать бунтарку Милагрос из «Дикого ангела».