Получившая гражданство России Наталия Орейро изменилась до неузнаваемости

Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро практически не меняется с годами. Актриса часто приезжает в Россию, а недавно получила и гражданство нашей страны.

В ближайшее воскресенье состоится премьера нового шоу «Святая Эвита» с Наталией в главной роли. Актриса перевоплотится в первую леди Аргентины Эву Перон так, что ее сложно будет узнать.