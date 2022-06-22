Получившая гражданство России Наталия Орейро изменилась до неузнаваемости

Звезда предстала в неожиданном образе.
Наталия Орейро. Фото

Наталия Орейро. Фото: Global Look Press

Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро практически не меняется с годами. Актриса часто приезжает в Россию, а недавно получила и гражданство нашей страны.

В ближайшее воскресенье состоится премьера нового шоу «Святая Эвита» с Наталией в главной роли. Актриса перевоплотится в первую леди Аргентины Эву Перон так, что ее сложно будет узнать.

Фото: кадр из сериала «Святая Эвита»

Вот так она будет выглядеть. Брюнетка Наталия перекрасила волосы в практически белый цвет. В элегантной блондинке сложно узнать бунтарку Милагрос из «Дикого ангела».

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