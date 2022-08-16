Полеты на вертолете, покупка мотоцикла: какие льготы были у Шатунова в «Ласковом мае»

Любое желание музыканта сразу же исполнялось.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

У музыканта Юрия Шатунова в «Ласковом мае» было особое положение. Об этом рассказали в фильме «Моя правда. Золото и проклятья «Ласкового мая».

Любые желания подростка выполнялись незамедлительно. Он спокойно мог в любое время прокатиться на частном вертолете, ему по первому требованию покупали новенький мотоцикл или телевизор.

«У Юры был очень крутой по тем временам телевизор в номере. Словно космический корабль. Очень весомый подарок. Я ему подарил на день рождения», — рассказывал продюсер группы Андрей Разин.

Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

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