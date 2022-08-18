«Похоронили пустую капсулу»: Разин объяснил, почему на самом деле могилу Шатунова залили бетоном

Продюсер Андрей Разин в своем микроблоге записал аудиообращение, которое он назвал экстренным. Он заявил, что праха Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище нет, его увезла в Германию вдова певца Светлана. Виновным в этом он объявил директора звезды Аркадия Кудряшова.

«На Троекуровском кладбище похоронили пустую капсулу. И все было обставлено так, как Кудряшов любит это делать», - заявил Разин.

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Разин в своем рассказе сослался на тех, кто занимался похоронами Шатунова. И объяснил, почему узнать правду о наличии останков в могиле не удастся никому: «Чтобы эту урну никто не открыл и даже пепел никто не увидел, залили бетоном специально.Нету праха Юрия Шатунова».