Показали свою солидарность: похудевший на 14 кг Данилко встретился с покрывшей голову Вайкуле (фото)

Андрей Данилко (сценический образ - Верка Сердючка) и Лайма Вайкуле после февральских событий оказались на одной стороне, а многие их поклонники – на другой. Однако артистов это не смущает.
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Сейчас они решили продемонстрировать публике, что держатся вместе и солидарны относительно развития геополитических событий.
Артисты запечатлелись, прижавшись тесно друг к другу. Поклонники Андрея Данилко вновь удивились, насколько их любимец похудел (на 14 кг), а почитатели Лаймы Вайкуле заметили, что больная раком певица в последнее время всегда покрывает голову шапками и платками.
Андрей Данилко и Лайма Вайкуле. Фото: соцсети