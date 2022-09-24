«Пока трусы не снимешь, чтобы живот показать»: Ольгу Орлову взбесили хейтеры

В пятницу, 23 сентября, Ольга Орлова поделилась с поклонниками в соцсети радостной новостью. 44-летняя ведущая «Дома-2» сообщила, что ждет ребенка.

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Увы, не все фолловеры смогли порадоваться за звезду. Некоторые предположили, что она имитирует беременность, а на самом деле малыша вынашивает суррогатная мать.

«У нее фигура не изменилась, особенно со спины, даже талия есть. В молодом возрасте еще может такое быть, а за сорок — вряд ли. Так что верю в то, что живот может быть накладной», — написала одна из пользовательниц.