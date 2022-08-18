«Пока не можем давать концерты в России»: Шевчук высказался о гастролях по стране

По словам Шевчука, пока он не знает будут ли у ДДТ зарубежные гастроли. «Бог его знает, нужно играть и продвигать идеи мира в России, не дают, за рубеж зовут, думаем. Добра и мира», - сказал певец.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Ранее Советский суд Уфы признал виновным лидера ДДТ за его противоречивые слова на концерте в этом городе. Юрию Шевчуку назначили штраф в размере пятидесяти тысяч рублей.