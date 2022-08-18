«Пока не можем давать концерты в России»: Шевчук высказался о гастролях по стране

Музыкант Юрий Шевчук для «Осторожно Media» прокомментировал ситуацию с концертами и гастролями коллектива.
«ДДТ пока не может давать концерты в России, потому что находится в списках запрещенных групп. Но я лично продолжу и дальше говорить о происходящем в песнях и на других платформах».
По словам Шевчука, пока он не знает будут ли у ДДТ зарубежные гастроли. «Бог его знает, нужно играть и продвигать идеи мира в России, не дают, за рубеж зовут, думаем. Добра и мира», - сказал певец.
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Ранее Советский суд Уфы признал виновным лидера ДДТ за его противоречивые слова на концерте в этом городе. Юрию Шевчуку назначили штраф в размере пятидесяти тысяч рублей.