Пока муж далеко: Рустам Солнцев был замечен рядом с Аллой Пугачевой

Алла Пугачева вернулась в Москву без мужа спустя полгода отсутствия. Максим Галкин* остался жить за границей, судя по всему, обосновавшись в Юрмале надолго. На днях Примадонна попросила себе у Минюста РФ статус иноагента, которым наделили ее супруга, и в ответ получила поддержку блогера Рустама Солнцева.

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В своем Telegram Солнцев написал: «Алла, я с тобой!» и опубликовал совместное фото с Примадонной. Разумеется, это фотошоп, на оригинальном снимке рядом с Аллой Борисовной был Максим Галкин*, но теперь его там нет. Подписчики оценили жест экс-звезды «Дрма-2».

«Прям красавчег, покруче Галкина», «Умора!!! А наш то, наш то! Что фильтры животворящие делают», «Ааааа....это же Руся!!», «Очень круто и прикольно!», «А что, здорово задумал», - комментируют снимок фолловеры.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.