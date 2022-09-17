Пока Анна Куркова дома с детьми: Энрике Иглесиаса засняли за страстным поцелуем с фанаткой в Лас-Вегасе (видео)

Одну из фанаток Иглесиас страстно поцеловал прямо на глазах публики. Он также успел ощупать ее формы, а потом спешно убежал на другой конец сцены. К слову, певец и раньше был пылким и многое позволял себе во время выступлений. Однако многие не ожидали, что снова будет так себя вести, так как у него уже растут дети.

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