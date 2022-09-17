Пока Анна Куркова дома с детьми: Энрике Иглесиаса засняли за страстным поцелуем с фанаткой в Лас-Вегасе (видео)

Энрике Иглесиас является одним из самых известных испанских певцов в мире. Он выпустил множество хитов и объездил с гастролями десятки стран. Примечательно, что сердце артиста покорила российская теннисистка Анна Курникова. Судьба свела их на съемках клипа. В этом году их отношениям исполнилось уже 20 лет.
Но на днях Энрике отправился на концерт в Лас-Вегас. Там он дал большой концерт. Певец был особенно пылким. Он заигрывал со своими танцовщицами, а также позволил выводить на сцену поклонниц, которым дарил незабываемые моменты, позволив до него дотронутся. Но потом произошло то, чего никто не ожидал.
Одну из фанаток Иглесиас страстно поцеловал прямо на глазах публики. Он также успел ощупать ее формы, а потом спешно убежал на другой конец сцены. К слову, певец и раньше был пылким и многое позволял себе во время выступлений. Однако многие не ожидали, что снова будет так себя вести, так как у него уже растут дети.
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Примечательно, что Анна находится в Майами на вилле. Она растит близнецов Николаса и Люси, которым по четыре года. А дочке Марии уж два года. Обычно в соцсети пара делится трогательными кадрами с малышами. Однако теперь неизвестно, простит ли Курникова мужу подобную измену.